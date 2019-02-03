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Osman Çakmak'ın acı günü

TFF, Ampute Milli Takım futbolcusu Osman Çakmak'ın vefat eden annesi için başsağlığı mesajı yayınladı.

Kaynak: AA
Osman Çakmak'ın acı günü
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03 Şubat 2019 10:32
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tokat'ın Zile ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, olay sonrası anne Çakmak'ın hayatını kaybettiği, baba Ömer Çakmak'ın ise hastanede tedavi altında olduğu hatırlatılarak, "Merhume Sultan Çakmak'a Allah'tan rahmet; Osman Çakmak, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı, babası Ömer Çakmak'a acil şifalar dileriz." denildi.

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