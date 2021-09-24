Osman Çakmak: 'Fatih Hocam heykelimi dikecek'

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez zirveye çıkan A Milli Takım'ın teknik direktörü Osman Çakmak, Sabah Gazetesi'nden Tuncay Kurtuluş'a konuştu.



- Gaziler Günü'nde gelen bu kıymetli şampiyonluk size neler hissettirdi?



"Kuralar ilk çekildiğinde grup maçlarını inceledim. Çapraz eşleşmelere ve ardından final tarihine baktım. 19 Eylül Gaziler Günü'ydü. O an Allah'a dua ettim. "Bu coşkuyu bize yaşat Yarabbim" dedim. Şükürler olsun ki bunu yaşadık.. İspanya ile oynadığımız final maçı öncesi soyunma odasında bu maçı 5-0 alırız demiştim Arkadaşlarım benim tahminimden bir fazla gol atarak 6-0 ile şampiyon oldular."



Kariyer hedefiniz var mı?



"11 yaşımda bu kutsal formayı giyme hedefim vardı. Bunu başardım. Aynı zamanda bu takımın kaptanlığını yaptım. Şimdi de teknik direktörlüğünü yapıyorum. Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra başarıların tesadüf olmadığını tekrar göstereceğiz. Bundan sonraki hedefim A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmak. Bunu yapabileceğime inanıyorum. Kendime çok güveniyorum."



FATİH HOCAM HEYKELİMİ DİKECEK



- Şampiyona boyunca hiç teknik destek aldınız mı?



Bülent Uygun ile çok fazla mesai harcadık. Abdullah Avcı'dan ve Fatih Terim'den de çok faydalandım. Takımımızı analiz ettik ve topun bizde kalması gerektiği üzerinde çok çalıştık. Top kaybettikten sonra 3 ila 5 saniyede geri kazanılması için çaba sarf ettik. Geçiş oyunu üzerinde çalıştık. Ve bunu maç boyu yapabilmek için çok yoğun bir şekilde çalıştık... Tüm bunları hocalarımıza da anlattık. Fatih Terim de "Bunu yapabilirsen senin heykelini dikerim" dedi. Şampiyonadan sonra beni aradı "Baboş heykelini dikeceğim" diyerek tebrik etti...



BİZİ ÇOK SEVDİLER



"Şampiyonluk sonrası herkes bizi tanıdı, yolda yürürken durdurup, kutluyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor"



Şampiyona sonrası ülke genelinde çok güzel tepkiler aldık. Yolda yürürken insanlar tanıyor, durduruyor, kutluyor.. Hatta bugün (dün) Ankara'ya geliyordum karayoluyla... Eskişehir yolunda beni yandaki başka bir otomobilden görmüşler. Maskeli olmama rağmen tanıdılar... Durdurdular, kutladılar ve hatıra fotoğrafı çektirdik. Gerçekten çok duygulandım. Bir kez daha gurur duydum takımımla ve oyuncularımla...



FALCAO DA GELSİN AMA ÖNCE BİZ



Şampiyon olduktan sonra verdiğim demeç çok konuşuldu. Önce kendi çocuğuna sahip çıkacaksın. Bunu hedefledim. Bu başarıyı Türk halkıyla birlikte havalimanında yaşasınlar istedim. Tabii ki kaliteli futbolcular Türkiye'ye gelsin. Falcao da gelecek, Van Persie de. Onlara da sevgi göstersinler. Ama bu sevgi selini Ay-Yıldızlı formayı taşıyan kardeşlerimizin de hak ettiğini düşünüyorum.



AMPUTE FUTBOLUN MERKEZİ OLACAĞIZ



Türkiye'de 12 milyon engelli var. 3 milyonu protez takıyor. O 3 milyonun 1 milyonuna ampute futbol oynatırsak, dünyada ampute futbolu bizden sorulur. Bizim tek amacımız da bu zaten. Yaptığımız çalışmalarla bu amaca artık çok yakınız.



O KUPA TÜRKİYE'DE KALACAK



Dün dünde kalmıştır. Artık bugüne bakmak gerekir. Dünya kupasına odaklandık artık. Biz birlikte güçlüyüz. Biz Avrupa'da bir numarayız. Hedef 2022 Dünya Kupası, asıl film o zaman. Dünya Kupası Türkiye'de yapılacak. O kupa turnuva öncesi gelecek ve ülkemizde kalacak.



"İŞTE BAŞARDIN"



Hanım ve çocuklar Ankara'dan İstanbul'a geldiler. İlk karşılama havalimanında oldu. Fakat kutlama tabii ki evde devam etti. Bana çok güzel bir pasta hazırlamışlar. Evin içi de balonlarla donatılmıştı. Pastada 'işte başardın' yazıyordu. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Çünkü gerçekten ailemi bu süreçte çok ihmal ettim..



BİZİM BİR TAKIM OTOBÜSÜMÜZ YOK



Hem futbolcu, hem teknik direktör olarak Avrupa şampiyonluğunu yaşadım. İkisinin de farklı zorlukları, farklı duygu yoğunlukları var. Ama bir konuyu hatırlatmak isterim... Tüm Türkiye'yi sevince boğan bu takımın hâlâ bir otobüsü yok. Her şeyi devletten beklemeyin. Türkiye'nin çok önemli iş adamları var. Bu çocuklara desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyorum.



