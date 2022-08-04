Osman Çakmak: 'Dünya Kupası bizim elimizde'

Avrupa Şampiyonası'nda üst üste iki kez şampiyonluk elde eden ve bir kez de dünya ikincisi olan Ampute Milli Futbol Takımı, seyircisi önünde oynayacağı karşılaşmaları kazanıp dünya kupasını elde etmeyi arzuluyor.Türkiye'nin ev sahipliğinde 30 Eylül-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kocaeli'de kampa giren milli takım, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.Teknik direktörü Osman Çakmak, AA muhabirine, grup kura çekiminin 30 Temmuz'da yapıldığını belirterek, güçlü rakiplerle mücadele edeceklerini söyledi.Sporcuların heyecanından memnun olduğunu dile getiren Çakmak,diye konuştu.Çakmak, herkese bir umut ışığı olmak istediklerine, yüreğini ortaya koyan bir takım ortaya çıkaracaklarına değinerek,dedi.Orta saha oyuncusu Fatih Şentürk ise güzel bir ortamda hazırlıklara devam ettiklerini söyledi.Ampute Milli Futbol Takımı'nın tek eksiğinin Dünya Kupası olduğuna işaret eden Fatih Şentürk,şeklinde konuştu.Fatih Şentürk, elde ettikleri başarılarla insanlara kendilerini sevdirdiklerini ve dikkatleri üzerlerine çektiklerini anlatarak,ifadelerini kullandı.Defans oyuncusu Muhammet Yeğen de çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini kaydetti.Dünya şampiyonluğu hedefiyle sıkı bir çalışma sürecinde olduklarını aktaran Mehmet Yeğen,değerlendirmesinde bulundu.Mehmet Yeğen, seyircinin desteğini arkalarına alarak şampiyonaya başlamanın büyük bir avantaj olduğuna değinerek, daha önce finallere kalarak kendilerini kanıtladıklarını, şampiyonluğu çok istediklerini sözlerine ekledi.