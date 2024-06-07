Osman Aşkın Bak: ''Yapay zeka ile geliştirmeliyiz''

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporda doğru antrenman teknikleriyle sakatlıkların önlenmesi gerektiğini belirterek, "Yapay zekayı en iyi kullanan bakanlık olmak istiyoruz" dedi.



Bakan Bak, Yapay Zekada Güncel Bilimsel Gelişmeler ve İyi Uygulama Örnekleri Konferansı'na katıldı.



Bakanlığın merkez yerleşkesinde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada yapay zeka konusuna üniversite yıllarından beri ilgi duyduğunu ifade eden bakan Bak, gençlerin de yapay zekaya meraklarının farkında olduklarını söyledi.



Gençlik ve Spor Bakanlığının "dinamik yapısına" dikkati çeken Osman Aşkın Bak, şöyle devam etti:



"Gençlik merkezlerimize ve gençlik kamplarımıza gelen evlatlarımıza yapay zeka konusunda yol göstereceğiz. Gençlik merkezlerimizde başladığımız kodlama ve dene-yap atölyeleri başta olmak üzere oradaki çocukların heyecanını görüyoruz. Ülkemizde gençlerimizin çok ciddi bir teknolojik açlığı var ve bu artarak devam ediyor. Bu konuda onların yollarını açmamız lazım. Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'müz ile yapay zekanın bakanlığımızda kullanımına ilişkin verimli ve uygulamalı bir toplantı gerçekleştirdik. Yapay zekanın bakanlık bünyesinde etkin şekilde kullanılması için gayret göstereceğiz."



"Ölçmediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz"



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı yaptığı dönemde sporcu gelişiminin önemini deneyimlediğini aktaran Bak, "Ölçmediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz. Yani sporcumuzun antrenman sonrasında kan değerlerini, kapasitesini, nefesini ölçemezsek onu daha doğru şekilde yönlendiremeyiz, sporcunun kapasitesini artıramayız." şeklinde konuştu.



Bakan Bak, yurtdışında laboratuvarları incelediklerini belirterek şöyle devam etti:



"Eryaman'da sporcu sağlığı merkezimiz var. Biz burada sporcumuzun sakatlanmasını nasıl önleriz, bir güreşçinin tutuş açısını nasıl değerlendirebiliriz, rakibini hangi açıyla tutarsa daha az kuvvet harcayarak daha çabuk şekilde künde atabilir, daha yükseğe nasıl sıçrayabilir? sorularının cevabını arıyoruz. Bakanlığımız bünyesinde bu konuya ilgi duyan arkadaşlarımız var, yeni aldığımız gençlik liderleri içerisinde yazılım konusunda çalışmış arkadaşlarımız var. Hep beraber, yaptığımız antrenman tekniklerini değerlendirip yapay zeka ile bunları geliştirmemiz lazım, yeni modeller kurmamız gerekiyor. Bir judocunun atış tekniğini kullanırken savurma gücünden bir tekvandocunun vurduğu tekmeyi nasıl dönerek vurduğunu ölçebilecek bir yapay zekayı ortaya koymamız lazım. Gençlerimizi buna teşvik edecek çalışmalar yapacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız ile ortak çalışmalar da yapacağız."



"Yapay zekayı en iyi kullanan bakanlık olmak istiyoruz"



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na yoğun bir şekilde hazırlandıklarını dile getiren Bakan Bak, "Rakiplerimizin nasıl hazırlandığını gözlerimle gördüm. Bir sporcuyu proje olarak değerlendiriyor ve o sporcuyu geniş bir ekip hazırlıyor. ABD'li yüzücü Michael Phelps, Pekin Olimpiyatları'nda 8 altın madalya kazandı. Onu, diyetisyeninden fizyoterapistine kadar 15 kişilik özel bir ekip hazırladı. Sporcularımızın olimpiyatlarda başarılı olmasını istiyoruz, doğru antrenman tekniklerini uygulamak istiyoruz. Sakatlanmaları engelleyecek teknikleri kullanmamız lazım. Her sporcuya kişiselleştirilmiş antrenmanlar yaptırmamız gerek. Bunları uygulayabilmek için, bizden daha hızlı, daha güçlü ve daha pratik düşünen yapay zekayı kullanacağız." diye konuştu.



NATO'da görev yaparken bilim ve teknoloji komitesinde görev aldığını hatırlatan Bak, açıklamasını şöyle tamamladı:



"NATO içerisinde bilime çok önemli yatırımlar yapılıyor. 'Human-Machine Interface' var. Yani makine ile insanı konuşturuyor. Bizim de sporcumuzla, antrenörümüzle bu teknolojiyi konuşturmamız lazım. Performans ve sağlık açısından çok önemli. Yurtlarımızda kalan yaklaşık 950 bin gencimize de bu çalışmaları aktarmak istiyoruz. Yapay zekayı en iyi kullanan bakanlık olmak istiyoruz. Kendimizi geliştirelim, öğrenmenin sonu yok, enerjinin sonu yok. İyiyiz, güçlüyüz, başaracağız."





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