Osman Aşkın Bak: 'Türkiye'ye bu şampiyonluk yakışır'

Filenin Sultanlarının, Sırbistan'ı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu olmasının ardından Gençlik ve Spor Başkanı Osman Aşkın Bak açıklamalarda bulundu.



İşte Osman Aşkın Bak'ın açıklamaları:



"Sultanları tebrik ediyoruz. Müthiş mücadele ettiler, savaştılar adeta. Avrupa şampiyonu oldular. 85 milyona hayırlı olsun. Tüm Türkiye'nin yüreği buradaydı. Muhteşem bir finaldi. Daha önce 3 defa final yaptık. Ankara'da kaybetmiştik ama burada savaşarak kazandık. Tüm oyuncuları, teknik heyeti, emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız aradı, tebrik etti. Ülkemize hayırlı olsun. Türkiye'ye, Türkiye'nin kızlarına bu şampiyonluk yakışır."