Osman Aşkın Bak: "Türkiye'ye bu şampiyonluk yakışır"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Şampiyonası sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Osman Aşkın Bak: 'Türkiye'ye bu şampiyonluk yakışır'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Eylül 2023 23:53
Son güncelleme 04 Eylül 2023 00:58
Filenin Sultanlarının, Sırbistan'ı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu olmasının ardından Gençlik ve Spor Başkanı Osman Aşkın Bak açıklamalarda bulundu.

İşte Osman Aşkın Bak'ın açıklamaları:

"Sultanları tebrik ediyoruz. Müthiş mücadele ettiler, savaştılar adeta. Avrupa şampiyonu oldular. 85 milyona hayırlı olsun. Tüm Türkiye'nin yüreği buradaydı. Muhteşem bir finaldi. Daha önce 3 defa final yaptık. Ankara'da kaybetmiştik ama burada savaşarak kazandık. Tüm oyuncuları, teknik heyeti, emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız aradı, tebrik etti. Ülkemize hayırlı olsun. Türkiye'ye, Türkiye'nin kızlarına bu şampiyonluk yakışır."
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery