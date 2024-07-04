Osman Aşkın Bak'tan Merih Demiral'a destek

Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca bir soruşturma açılmıştır. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi zamanı geldiğinde sunulacaktır."

" Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum

!" sözlerini sarf etmişti.



sözlerini sarf etmişti.

ifadeleri kullanıldı.Merih Demiral maçtan sonra sevinci hakkında yaptığı açıklamada,