Osman Aşkın Bak: 'Hoca değişimi olumlu yansıdı'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın başarılı sonuçlar elde edeceğine inandığını belirterek, teknik direktör değişikliğinin olumlu yansıdığını söyledi.



Bak, A Millilerin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7'nci maçında Letonya'yı 4-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"ALMANYA EVİMİZ GİBİ"



Güzel sonuç alan futbolcuları tebrik eden Bak, "Letonya'ya karşı şansımız tutmuyordu. Ama bu sefer net bir galibiyet elde ettik. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Almanya'nın kapılarını aralamış olduk. Almanya'ya inşallah gidiyoruz." dedi.



Bak, İtalya ile EURO 2032'yi beraber organize edeceklerini anımsatarak, bunun Türk sporunun geldiği noktayı gösterdiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da soyunma odasında sporcuları cep telefonuyla arayarak kutladığını aktaran Bak, şunları kaydetti:



"Konya taraftarına teşekkür ediyoruz. Coşkuyla bizi desteklediler. Yolumuz açık olsun. Almanya'da görüşmek üzere. Almanya'da bizim evimiz gibi. Bu takımın iyi şeyler yapacağına inanıyoruz. Hoca değişimi de olumlu yansıdı."



