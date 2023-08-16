Osman Aşkın Bak, eski tenisçi Tomas Berdych ağırladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dünya sıralamasında 4 numaraya kadar yükselen eski Çek tenisçi Tomas Berdych ile bir araya geldi.



Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve birçok ünlü tenisçiye koçluk yapan eski tenis oyuncusu Amit Naor da yer aldı.



Tesisleri incelemek ve bir dizi görüşmeler yapmak üzere Türkiye'de bulunan Berdych'in Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile yaptığı görüşmede, Türk tenisçilerin gelişimi ve Türkiye'de gerçekleştirilen organizasyonlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



Sohbetin ardından Berdych, Bakan Osman Aşkın Bak'a imzalı raketini hediye etti.



Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 2010 yılında final oynama başarısı gösteren Berdych, 2019'da kariyerini sonlandırmıştı.



