Osimhen yerine Eljif Elmas!

Napoli, Milan ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçının kadrosunu açıkladı.Napoli'nin en büyük yıldızlarından biri olan Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Ayrıca, Osimhen'in 1 numaralı yedeği olan Arjantinli golcü Giovanni Simeone de Lecce maçında sakatlandığı için maç kadrosunda yer almadı.Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin bu maçta forvet olarak Giacomo Raspadori veya Eljif Elmas'ı oynatacağı belirtildi.Raspadori formsuz olduğu için Eljif Elmas'ın Lozano ve Kvaratskhelia ile birlikte sahte 9 olarak oynamasının daha kuvvetli ihtimal olduğu kaydedildi.