Lille'de forma giyen 21 yaşındaki santrafor Victor Osimhen'in Napoli'ye transferi tamamlanıyor.



RMC SPORT'un haberine göre; Osimhen, Napoli için sağlık kontrolünden geçti ve şu anda sadece sözleşmenin detayları kaldı. Transferi adeta kördüğüme dönüşen oyuncu için son günlerde Liverpool ve Manchester City'nin de devreye girdiği iddia edilmişti.



Fransız ve İtalyan medyası ise transferin yaklaşık 80 milyon euro bedelle tamamlanacağını bildirdi.



Victor Osimhen, bu sezon Lille forması ile 38 resmi maça çıktı. Genç forvet, bu maçlarda takımına 18 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.



