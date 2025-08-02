Osimhen imza töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Galatasaray'da Osimhen ve Sane imza töreni canlı izle

Galatasaray bugün Victor Osimhen'i imza için İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcü için imza töreni de düzenleyeceği ortaya çıktı. Victor Osimhen'in imza töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağı gündem oldu. Törene Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane'de katılacak.

Galatasaray, yaz transfer döneminin en önemli hamlelerinden ikisi olan Victor Osimhen ve Leroy Sane için taraftarlarının önünde unutulmaz bir imza töreni düzenliyor. Rams Park'ta, Lazio maçı öncesi gerçekleşecek olan tören, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Taraftarlar, kapalı gişe olması beklenen stadyumda yeni transferlerine "hoş geldin" diyecek.

Galatasaray'ın flaş transferlerinin imza töreni, Galatasaray'ın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, kulübün sosyal medya hesapları üzerinden de törene ilişkin anlık paylaşımlar yapılacak.

İmza töreninin hemen ardından, Galatasaray sahada Lazio ile karşı karşıya gelecek. Hazırlık maçı, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.