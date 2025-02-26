Osimhen için Manchester United sözleri; 'Onu ikna ettim'

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in geleceğine dair gelişmeler devam ediyor.
Son olarak Manchester United taraftarı olan bir sosyal medya ünlüsü, Victor Osimhen'i Manchester United'a transfer olması için ikna ettiğine dair bir gönderi paylaştı.
"OSIMHEN'İ İKNA ETTİM"
Victor Osimhen ile şakalaştığı görülen "Trey" isimli kullanıcı, yaptığı paylaşımda, "POV: Victor Osimhen'i Man United'a imza atmaya ikna ettin." ifadelerini kullandı.
"YÜZDE 95 BİTTİ"
Öte yandan Nijerya basınından Anthony Nlebem ise Victor Osimhen'in Manchester United'a transferi için hemen hemen her şeyin hazır olduğunu ve transferin 'yüzde 95' oranında bittiğini öne sürdü.
"AMORIM İSTİYOR"
İngiliz basınından Daily Star'ın haberine göre ise gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim, Rasmus Höjlund ve Joshua Zirkzee ile hedeflerine ulaşamayacağını düşündüğü için Victor Osimhen'in transfer edilmesini istedi.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 26 maçta 20 gol atma başarısı gösterdi.
Son olarak Manchester United taraftarı olan bir sosyal medya ünlüsü, Victor Osimhen'i Manchester United'a transfer olması için ikna ettiğine dair bir gönderi paylaştı.
"OSIMHEN'İ İKNA ETTİM"
Victor Osimhen ile şakalaştığı görülen "Trey" isimli kullanıcı, yaptığı paylaşımda, "POV: Victor Osimhen'i Man United'a imza atmaya ikna ettin." ifadelerini kullandı.
"YÜZDE 95 BİTTİ"
Öte yandan Nijerya basınından Anthony Nlebem ise Victor Osimhen'in Manchester United'a transferi için hemen hemen her şeyin hazır olduğunu ve transferin 'yüzde 95' oranında bittiğini öne sürdü.
"AMORIM İSTİYOR"
İngiliz basınından Daily Star'ın haberine göre ise gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim, Rasmus Höjlund ve Joshua Zirkzee ile hedeflerine ulaşamayacağını düşündüğü için Victor Osimhen'in transfer edilmesini istedi.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 26 maçta 20 gol atma başarısı gösterdi.
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