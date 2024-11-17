Osimhen için Manchester United iddiası!

Teknik direktörlük görevine Ruben Amorim'i getiren Manchester United, golcü takviyesi yapmak istiyor.
İngiliz ekibinin, Amorim'in Sporting Lizbon'dan eski öğrencisi Viktor Gyökeres ile ilgilendiği ancak Portekiz ekibinin golcü futbolcusunu ocak ayında satmaya sıcak bakmadığı belirtildi. Gyökeres de milli takımda yaptığı açıklamada sezonu Portekiz ekibinde tamamlayacağını söyledi.
Bu gelişmenin ardından Manchester United'ın bonservisi Napoli'de olan ve Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'i gündemine aldığı kaydedildi.
MANCHESTER UNITED'IN DÜŞÜNCESİ
İtalyan basınından Gerardo Fasano imzalı haberde, Manchester United'ın Osimhen için düşüncesinin Joshua Zirkzee ve para olduğu öne sürüldü.
Napoli'nin teknik direktörü Antonio Conte'nin, böyle bir teklif gelmesi durumunda Zirkzee'nin ismine sıcak bakabileceği vurgulandı.
GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR
Öte yandan haberde, Galatasaray'ın da 25 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak için çalışmalar yaptığı hatırlatıldı. Osimhen, daha önce yaptığı açıklamada, sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini söylemişti. Habertürk'te yer alan habere göre, Nijeryalı golcü, bu düşüncesini menajeriyle de paylaştı ve menajerine sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini söyledi.
Galatasaray'da 9 maçta süre bulan Osimhen, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.
İngiliz ekibinin, Amorim'in Sporting Lizbon'dan eski öğrencisi Viktor Gyökeres ile ilgilendiği ancak Portekiz ekibinin golcü futbolcusunu ocak ayında satmaya sıcak bakmadığı belirtildi. Gyökeres de milli takımda yaptığı açıklamada sezonu Portekiz ekibinde tamamlayacağını söyledi.
Bu gelişmenin ardından Manchester United'ın bonservisi Napoli'de olan ve Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'i gündemine aldığı kaydedildi.
MANCHESTER UNITED'IN DÜŞÜNCESİ
İtalyan basınından Gerardo Fasano imzalı haberde, Manchester United'ın Osimhen için düşüncesinin Joshua Zirkzee ve para olduğu öne sürüldü.
Napoli'nin teknik direktörü Antonio Conte'nin, böyle bir teklif gelmesi durumunda Zirkzee'nin ismine sıcak bakabileceği vurgulandı.
GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR
Öte yandan haberde, Galatasaray'ın da 25 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak için çalışmalar yaptığı hatırlatıldı. Osimhen, daha önce yaptığı açıklamada, sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini söylemişti. Habertürk'te yer alan habere göre, Nijeryalı golcü, bu düşüncesini menajeriyle de paylaştı ve menajerine sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini söyledi.
Galatasaray'da 9 maçta süre bulan Osimhen, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.