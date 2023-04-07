"Osimhen, Haaland'dan iyi"

Napoli'de bu sezon harikalar yaratan Victor Osimhen'in menajeri Andrea D'Amico, oyuncusuyla ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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'Osimhen, Haaland'dan iyi'
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07 Nisan 2023 16:26
Napoli'de bu sezon harikalar yaratan Victor Osimhen'in menajeri Andrea D'Amico, oyuncusuyla ilgili konuştu.

D'Amico yaptığı açıklamada, "Osimhen şu anda dünyanın en iyi forveti. Erling Haaland'dan bile daha iyi." dedi.

PSG için harika bir tercih olabileceğini söyleyen menajer, "Hücum oyuncularından önemli birini kaybedecek olan PSG için harika bir tercih olacak. Bence Messi Miami'ye gidecek ama bu sadece benim görüşüm." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Serie A'nın en golcü oyuncusu olan Osimhen 23 maçta 21 gol kaydetti.

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