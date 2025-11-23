Osimhen: 'Galatasaray için kendimi tuttum!'

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, MMA dövüşçüsü Kerim Engizek ile gerçekleştirdiği buluşmada geçen sezondan dikkat çeken bir pozisyonu anlattı.
"TAKIMI ÇOK KÖTÜ DURUMA SOKARSIN"
Nijeryalı golcü, maç içinde yaşanan bir gerginlikte agresif karşılık vermeden önce kendini frenlediğini söyledi:
"Geçen sezon burada bir maç oynuyoruz. Bir oyuncu bana çarptı ve dirsek attı. Ben yerdeydim ve o küfür etmeye başladı. Sonra ayağa kalktım ve formasını tuttum. Başımı onun alnına koymak istedim ama sonra düşündüm: Eğer kırmızı kart alırsan takımı çok kötü duruma sokarsın."
"SEN ŞAMPİYONSUN, BEN DE ŞAMPİYONUM"
MMA dövüşçüsü Kerim Engizek'e Solo Il Gala kutusu hediye eden Victor Osimhen, "Buna "Solo Il Gala" diyoruz, yani sadece Galatasaray gibi. Burada benim imzam ve maskem var. Sınırlı üretim. Gala amblemi var. Sen şampiyonsun, ben de şampiyonum. Ben ve ailem adına sana sunuyorum." dedi.
