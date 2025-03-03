Osimhen, Galatasaray'ı taşımaya devam ediyor!

Sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, Galatasaray'ı taşımaya devam ediyor. Nijeryalı forvet, Kasımpaşa ağlarını da 2 kez sarsarak takımının 9 golünden 6'sına imza attı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Osimhen, Galatasaray'ı taşımaya devam ediyor!
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03 Mart 2025 09:12
Son güncelleme 03 Mart 2025 09:18
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu.

Mücadelenin 9. dakikasında ceza sahası içinde yerde kalan Victor Osimhen, VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi.

OSIMHEN YİNE SAHNEYE ÇIKTI!

Karşılaşmanın ikinci yarısında bir kez daha sahneye çıkan Nijeryalı golcü, 71. dakikada attığı golle skoru 3-2'ye getirdi. Mücadele 3-3 berabere bitse de Mauro Icardi'nin sakatlığında Galatasaray'ın gol yükünü üstlenen yıldız oyuncu, son 9 lig golünün 6'sını kaydederek takımına büyük katkı sağladı.

SÜPER LİG'DE PENALTI USTASI

Kasımpaşa karşısında penaltıdan bulduğu golle Süper Lig'deki penaltı istatistiğini geliştiren Victor Osimhen, bugüne kadar kullandığı 6 penaltıyı da gole çevirmeyi başardı. Penaltıdan gol attığı takımlar: Sivasspor, Kayserispor, Göztepe, Hatayspor, Konyaspor ve Kasımpaşa.

Galatasaray formasıyla toplamda 16 gole ulaşan Osimhen, takımının şampiyonluk yarışındaki en önemli isimlerinden biri olmaya devam ediyor. 

 
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