Osimhen'den geri dönüşü için açıklama

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, milli maç arası sonrası forma giyebileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Osimhen'den geri dönüşü için açıklama
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07 Ekim 2024 07:44
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen, sahalara geri dönüş tarihiyle ilgili konuştu.

Nijeryalı yıldız, Alanyaspor maçının ardından stadyumdan ayrılırken, Beyaz TV'den gelen, "Ne zaman oynayacaksın?" sorusuna, "Milli aradan sonra" cevabını verdi.

Galatasaray'da bu sezon 4 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

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