Osijek Adana Demirspor maçı izle, Adana Demirspor maçı izle yayın!

Osijek Adana Demirspor maçı canlı yayın İZLE!
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Osijek ile Adana Demirspor Opus Arena'da karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak TV8.5'tan izleyebilirsiniz.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
OSIJEK ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI, TIKLA
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Yukatel Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek ile deplasmanda karşılaşacak.
Opus Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks yönetecek. Brooks'un yardımcılıklarını Lee Betts ve Akil Howson üstelenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Michael Salisbury olacak. Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.
Sahasındaki ilk karşılaşmayı 5-1 kazanan mavi-lacivertliler, rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos - Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Muhtemel 11'lerAdana Demirspor
Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Nani, N'Diaye Osijek
Malencia, Mkrtchyan, Evangelou, Guedes, Drambaev, Jugovic, Caktas, Fiolic, Bukvic, Lovric, Mierez Avrupa'da 2 galibiyet ve 1 beraberlik
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Romanya temsilcisi CFR Cluj'u deplasmanda 1-1'in rövanşında sahasında 2-1 yenerek üst tura yükselmişti.
3. eleme turu ilk maçında da Osijek'i sahasında ağırlayan Akdeniz ekibi, bu karşılaşmadan ise 5-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Elemelerde çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Yukatel Adana Demirspor, Osijek'i rövanş maçında da mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Kluivert: ''Kendi oyunumuzu oynayacağız''
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Osijek ile karşılaşacak Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, "Rakibin üstümüze geleceğini biliyoruz, başka yapacakları hiçbir şey yok. O yüzden konsantrasyonla kendi oyunumuzu oynamak zorundayız." dedi.
Kluivert, maçın oynanacağı Opus Arena'da düzenlenen basın toplantısında, tarihi öneme sahip bir maça çıkacaklarını belirtti.
İlk maçın sonucunun kendileri için iyi olduğunu ifade eden Kluivert, yine de konsantrasyonu bırakmamaları gerektiğini vurguladı.
Kluivert, kendi oyunlarını oynamaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Rakibin üstümüze geleceğini biliyoruz, başka yapacakları hiçbir şey yok. O yüzden konsantrasyonla kendi oyunumuzu oynamak zorundayız. İlk sonucu unutarak kendi oyunumuzu oynamak için maça çıkmamız lazım." diye konuştu.
Kaleci Goran Karacic de zorlu bir karşılaşma olmasını beklediklerini ifade etti.
Takımdaki herkesin deneyimli olduğunun altını çizen Karacic, "Zor bir maç bekliyoruz ama biz bir aile olarak her yere gidiyoruz. Bir aile olduğumuzu da sahada göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Akdeniz ekibi, basın toplantısının ardından statta yaptığı antrenmanla maç saatini beklemeye başladı.
Mavi-lacivertliler, ilk maçta Osijek'i 5-1 yenmişti.