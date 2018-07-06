Oscar Tabarez'den final sözleri

Uruguay Teknik Direktörü Oscar Tabarez, Portekiz'i yenerek Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıktıkları maçı değerlendirdi.



Oscar Tabarez, Portekiz maçında hataların sonucu belirlediğini söylerken, çeyrek finaldeki rakipleri Fransa hakkında da kısa bir yorum yaptı.



Maçla ilgili konuşan tecrübeli teknik adam ''Çok zor bir maç oldu. Portekiz bizi sahamıza doğru itti. Bugün eşitliği bozan etken hatalar oldu ama biz de güçlü bir ekibe sahibiz'' dedi.



Fransa maçıyla ilgili konuşan Oscar Tabarez ''Fransa çok hızlı bir takım ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Dünya Kupası'na, finale kadar 7 maç oynamaya hazır bir şekilde geldik'' ifadelerini kullandı.



Mbappe ve Griezmann hakkında da konuşan Tabarez, ''Fransa'nın olağanüstü iki oyuncusu var; Mbappe ve riezmann. Çok hızlılar. Bugün savunma oyuncularının onları durdurabilmek için nasıl çabaladıklarını gördük. Bizim için çok zor olacak'' dedi.



