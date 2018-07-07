Oscar Tabarez, Fernando Muslera'ya sahip çıktı! ''Buralara kadar getirdi...''

Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Uruguay'da teknik direktör Oscar Tabarez, Fransya'ya 2-0 yenildikleri maçı değerlendirdi.



Maçın ardından konuşan tecrübeli teknik adam, ''Bizim gibi tarihi olan bir takım için bu yenilgi tabii ki üzüntü verici. Ancak şimdi yola devam etmeliyiz. Bir çok favori takım bizden önce turnuvaya veda etti.'' sözlerini kullandı.



''MUSLERA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR İSİM''



Fransa'nın ikinci golünde hatalı bir gol yiyen Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera hakkında da konuşan Tabarez, ''Maçtan sonra tüm oyuncularıma kendileriyle gurur duyduğumu, başlarını dik tutmaları gerektiğini söyledim. Kötü hiçbir şey söylemedim. İkinci gol pek görülmeyen bir goldü. Ancak Muslera, bizim buralara kadar gelmemizde çok önemli bir isim.'' dedi.



