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Oscar Scarione'ye Türkiye'den talip var

Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe'nin kadroda düşünmediği Oscar Scarione'ye talip çıktı. İşte Oscar Scarione'yi isteyen kulüp...

Oscar Scarione'ye Türkiye'den talip var
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20 Temmuz 2018 10:23
Oscar Scarione'ye talip çıktı! Göztepe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına karşın gözden çıkarılan ve Hollanda kampına götürülmeyen Oscar Scarione'ye Süper Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor talip oldu.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın takımına kazandırmak için rapor verdiği oyuncuyla ilgili Mavi- Beyazlı yönetim girişimlere başladı.

32 yaşına giren başarılı orta saha oyuncusuyla kurulan ilk temastan olumlu yanıt alındı.

Öte yandan Mavi-Beyazlılar'ın, Werder Bremen'in 26 yaşındaki forveti Lennart Thy'ı sağlık kontrolünden geçirdiği iddia edildi.

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