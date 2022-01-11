Oscar için Barcelona iddiası!

Barcelona'da orta saha transferi için flaş bir isim gündeme geldi.



Marca, Barcelona'nın, Chelsea'nin eski orta saha oyuncusu Oscar'ı transfer etmek için girişimlere başladığını aktardı.



Haberde, 30 yaşındaki Brezilyalının da Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı ve Katalan kulübünde oynamak istediği kaydedildi.



Ayrıca, Oscar'ın Barcelona için Shanghai Port'ta aldığı ücrette indirime gitmeye hazır olduğu ifade edildi.



Tecrübeli oyuncu, Çin'de şuanda yılda 23 milyon euro kazanıyor. Serbest kalma maddesi 60 milyon euro olan yıldızın sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.



Brezilyalı oyuncu, 2012-2017 yılları arasında Chelsea'de forma giymişti.



Oscar, bu sezon Shanghai Port formasıyla çıktığı 25 maçta, 5 gol ve 11 asist yapma başarısı gösterdi.





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