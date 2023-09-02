Oscar Estupinan, Hull City'den Metz'e gitti

Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Oscar Estupinan, Fransız ekibi Metz'e transfer oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Oscar Estupinan, Hull City'den Metz'e gitti
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02 Eylül 2023 01:30
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'de forma giyen Kolombiyalı forvet Oscar Estupinan, Fransız ekiplerinden Metz'e transfer oldu.

Metz Kulübü'nden yapılan açıklamada Estupinian'ın 1 yıllığına kiralandığı açıklandı.

Geçtiğimiz sezon Hull City formasıyla 37 resmi maça çıkan Oscar Estupinan, bu maçlarda 13 gol 1 asistlik katkı sağladı.

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