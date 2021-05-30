Oscar Cordoba'dan Beşiktaş'a kaleci önerisi

Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen kaleci Oscar Cordoba, Siyah-Beyazlılar'a desteğe devam ediyor...



51 yaşındaki futbol adamının, transfer çalışmalarında bulunan Kara Kartal'a bir öneride bulunduğu ortaya çıktı. Cordoba'nın, Kolombiya Ligi'nde Deportes Tolima forması giyen 26 yaşındaki kaleci Alvaro Montero'yu Kara Kartal'a teklif ettiği bildirildi.



Kaleci konusunda Ersin Destanoğlu'nun ayrılığı halinde girişimlerde bulunma kararı alan yönetimin, eski dosttan gelen bu öneriyi de dikkate aldığı ve 1,96'lık kaleciyi de listeye eklediği ifade edildi. Montero, Deportes Tolima'da bu sezon 21 maçta görev yapmıştı.



10 maçta kalesini gole kapattı

Alvaro Montero, bu sezon Kolombiya Ligi'nde Deportes Tolima formasıyla 21 maça çıkıp kalesini 10 mücadelede gole kapadı.







