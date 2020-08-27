Oscar Cabezas için açıklama: 'Bir anlaşma yok'

Galatasaray ile anlaştığı ve İstanbul'a doğru yola çıktığı iddia edilen Kolombiyalı stoper Oscar Cabezas'ın menajeri Kormac Valdebenito, böyle bir gelişmenin olmadığını söyledi.



Oyuncu için teklifler aldıklarını da belirten Kormac Valdebenito, "Oscar için bize gelen birkaç teklif var, ilgilenen takımlar var. Galatasaray da oyuncuyu soruşturdu ancak söylendiği gibi bir anlaşma yok. Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'YE BİLET FALAN ALMADI"



Oyuncunun ülkesinde olduğunu kaydeden menajer, iddiaların yalan olduğunu vurgularken, "Oscar şu anda Cali'de. Bildiğim kadarıyla Türkiye'ye gitmek için bir bilet falan almadı, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme falan da yok" dedi.



Oyuncu için arayışları sürdürdüklerini de kaydeden Valdebenito, "Oscar Cabezas şu anda 23 yaşında ve önünde 15 yıllık bir kariyer daha var. Bizim şu anda aradığımız anlaşma ekonomik açıdan değil, sportif açıdan iyi olanı" diye konuştu.



