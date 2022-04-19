Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Bright Osayi-Samuel, performansıyla ve mücadelesiyle herkesi büyülüyor. Özellikle İsmail Kartal takımın başına geçtikten sonra tamamen sağ beke kaydırılan sarı-lacivertli oyuncu, bu konuda kendini geliştirmeye devam ediyor.



NWAKAEME VE KEREM'İ DURDURMAYI BAŞARDI



Eski bir sağ bek olan İsmail Kartal da Bright Osayi Samuel'e ciddi katkılar sağlıyor. Genç yıldız adeta bir ders gibi yeni mevkisini çalışıyor, analizleri takip ediyor ve tüm uyarıları dinliyor. Trabzonspor'da Nwakaeme ve Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gibi iki önemli sol kanadı tutmayı başaran Nijeryalı futbolcu, sağ bekte artık yerini garantiledi.



Orijinal bir sağ bek olan Nazım Sangare'yi de gölgede bırakan Osayi-Samuel, taraftarlardan da tam not alıyor. Hem savunmada hem de hücumda çok iyi bir performans gösteren ve iki yönlü oyunuyla fark yaratan 24 yaşındaki isim, işine sıkı sıkıya sarılıyor.



İsmail Kartal'ın telkinleri, destekleri ve yorumlarını çok iyi dinleyen başarılı futbolcu, şimdiden gelecek sezon için bile yerini garanti altına aldı. En büyük hayali İngiltere'de Premier Lig'de oynamak olan Bright Osayi-Samuel'in birkaç sene içerisinde Fenerbahçe'ye bonservis de kazandırarak transfer olması bekleniyor.



SON 3 MAÇTA 2 ASİST YAPTI



Vitor Pereira'nın ayrılması ve 3'lü sistemin bitmesi sonrası Osayi-Samuel'in sağ beke geçişi de hızlandı. İsmail Kartal'ın gelişiyle tamamen 4'lü sisteme geçen Fenerbahçe'de Nijeryalı oyuncu da sağ beke kaydı. Ligde 10 maçta sağ bekte oynayan ve özellikle çıkışa geçilen son 9 maçlık seride sağ beki bırakmayan Osayi, son 3 maçta 2 asist yaptı.







