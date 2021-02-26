Osayi Samuel: 'Trabzonspor'u yeneceğiz'

Ocak ayında takıma katılan Bright Osayi-Samuel, henüz Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye tam olarak alışamadığını söyledi.



23 yaşındaki futbolcu, "Benimle ilgili eleştirilere saygıyla yaklaşıyorum ama biraz daha zamana ihtiyacım var. Görev aldığım her maçta takımım için elimden geleni yapıyorum. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



Osayi-Samuel, Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili olarak ise, "Son maçlarda düşüş yaşadığımız ortada ancak Trabzonspor maçıyla birlikte bu durum değişecek. Yeni bir galibiyet serisi başlatacağız. İstanbul'a mutlu döneceğiz" iddiasında bulundu.



