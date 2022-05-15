Osayi Samuel: 'Şampiyonlar Ligi olacak!'

Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadıkları ve golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Osayi Samuel "Fenerbahçe, her maçı kazanmak için oynar. Bugün de kazanmak istedik. Ben de birkaç pozisyona girdim ama değerlendiremedik. Kazanamadığımız zaman kaybetmemeliyiz, bugün de böyle oldu. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ne gitmek önümüzdeki hedef" dedi.



Oynadığı pozisyonla ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Osayi Samuel "Sağ bekte daha rahat hissediyorum. Orada daha fazla boşluk buluyorum ama hocamız nerede oynatırsa asla şikayet etmem." ifadelerini kullandı.





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