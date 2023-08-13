Osayi-Samuel sakatlandı

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı konuk ettiği karşılaşmada Osayi Samuel maçı tamamlayamadı.
Nijeryalı oyuncu 30. dakikada yaşanan pozisyonda yere ters şekilde basarak sakatlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin oyun alanına gelip tedavisini gerçekleştirmesine rağmen Osayi oyuna devam edemedi.
Osayi'nin yerine oyuna Oosterwolde girerken Osayi'den boşalan sağ bek mevkiine Ferdi yerleşti.
Nijeryalı oyuncu 30. dakikada yaşanan pozisyonda yere ters şekilde basarak sakatlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin oyun alanına gelip tedavisini gerçekleştirmesine rağmen Osayi oyuna devam edemedi.
Osayi'nin yerine oyuna Oosterwolde girerken Osayi'den boşalan sağ bek mevkiine Ferdi yerleşti.