Osayi-Samuel sakatlandı

Fenerbahçeli Osayi Samuel, Gaziantep maçında sakatlık geçirerek maçı tamamlayamadı.

, Fotoğraf; AA
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Osayi-Samuel sakatlandı
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13 Ağustos 2023 22:25
Son güncelleme 13 Ağustos 2023 23:01
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı konuk ettiği karşılaşmada Osayi Samuel maçı tamamlayamadı.

Nijeryalı oyuncu 30. dakikada yaşanan pozisyonda yere ters şekilde basarak sakatlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin oyun alanına gelip tedavisini gerçekleştirmesine rağmen Osayi oyuna devam edemedi.

Osayi'nin yerine oyuna Oosterwolde girerken Osayi'den boşalan sağ bek mevkiine Ferdi yerleşti.

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