Osayi Samuel: "Sahada %110 veriyor!"

Fenerbahçe forması giyen Osayi Samuel, Hatayspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Osayi Samuel: 'Sahada %110 veriyor!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2023 22:24
Fenerbahçe forması giyen Osayi Samuel, Hatayspor karşısında alınan 4-2'lik galibiyeti değerlendirdi.

Röportaja Fred ile birlikte çıkan Osayi Samuel, "Fred çok tecrübeli bir oyuncu. Dünyanın en büyük takımlarında oynadı. Tecrübelerini sahaya yansıtıyor. Saha içinde çok iyi bir lider. Her maçta %110'unu veriyor. Zaten herkesin bunu yapması gerekiyor kazanabilmemiz için." dedi.

Bilgisayar oyunlarına olan düşkünlüğü sorulan Osayi Samuel, "Evet ama Fred bizden çok daha iyi, seviye olarak bizden yukarıda. Hocamız da oyun oynamayı sevdiğimizi biliyor. Daha az oynamamızı gerektiğini söyledi. Ben de daha az oynamaya çalışıyorum. Patron hocamız, o ne derse onu yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery