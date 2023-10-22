Osayi Samuel: 'Sahada %110 veriyor!'

Fenerbahçe forması giyen Osayi Samuel, Hatayspor karşısında alınan 4-2'lik galibiyeti değerlendirdi.
Röportaja Fred ile birlikte çıkan Osayi Samuel, "Fred çok tecrübeli bir oyuncu. Dünyanın en büyük takımlarında oynadı. Tecrübelerini sahaya yansıtıyor. Saha içinde çok iyi bir lider. Her maçta %110'unu veriyor. Zaten herkesin bunu yapması gerekiyor kazanabilmemiz için." dedi.
Bilgisayar oyunlarına olan düşkünlüğü sorulan Osayi Samuel, "Evet ama Fred bizden çok daha iyi, seviye olarak bizden yukarıda. Hocamız da oyun oynamayı sevdiğimizi biliyor. Daha az oynamamızı gerektiğini söyledi. Ben de daha az oynamaya çalışıyorum. Patron hocamız, o ne derse onu yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.
Röportaja Fred ile birlikte çıkan Osayi Samuel, "Fred çok tecrübeli bir oyuncu. Dünyanın en büyük takımlarında oynadı. Tecrübelerini sahaya yansıtıyor. Saha içinde çok iyi bir lider. Her maçta %110'unu veriyor. Zaten herkesin bunu yapması gerekiyor kazanabilmemiz için." dedi.
Bilgisayar oyunlarına olan düşkünlüğü sorulan Osayi Samuel, "Evet ama Fred bizden çok daha iyi, seviye olarak bizden yukarıda. Hocamız da oyun oynamayı sevdiğimizi biliyor. Daha az oynamamızı gerektiğini söyledi. Ben de daha az oynamaya çalışıyorum. Patron hocamız, o ne derse onu yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.