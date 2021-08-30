Osayi-Samuel: 'Pereira böyle istiyor'

Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel, Altay karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi ve performansını değerlendiren Bright Osayi-Samuel "Gol anlamında kendimi geliştirmem Lazım. Vitor Pereira bunu çalışmamı ve bu pozisyonlarda olmamı istiyor. Oynadıkça gelişeceğim. Takım olarak iyi performans gösterdik. İlk golden gelen ikinci gol bizi rahatlattı." ifadelerini kullandı.



Bright Osayi-Samuel ayrıca "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım" dedi.



