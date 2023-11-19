Osayi-Samuel oynadı, Nijerya berabere kaldı

Afrika Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Zimbabve ile Nijerya 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com
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Osayi-Samuel oynadı, Nijerya berabere kaldı
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19 Kasım 2023 17:56
Afrika Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Baltemar Brito'nun ekibi Zimbabve ile Jose Peseiro'nun yönetimindeki Nijerya karşı karşıya geldi.

Huye Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken ev sahibi Zimbabve'nin golünü 27. dakikada Walter Musona, Nijerya'nın golünü ise 68. dakikada Kelechi Iheanacho kaydetti.

Nijerya'da Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel 46. dakikada Ola Aina'nın yerine oyuna dahil olurken, Kasımpaşa forması giyen Kenneth Omerou maçta süre almadı.

Bu sonuçla birlikte 2 takım da gruptaki puanını 2'ye yükseltti. Grubun bir sonraki maçına Nijerya evinde Güney Afrika'yı konuk ederken, Zimbabve sahasında Lesotho'yu ağırlayacak.

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