Osayi-Samuel, Libya'da mahsur kaldı!

"15 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım..."

Bright Osayi-Samuel: "15 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım..." pic.twitter.com/TBMS5ZEMjw



— Sporx (@sporx) October 14, 2024

VICTOR OSIMHEN'DEN DESTEK GELDİ



Öte yandan Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen de Instagram hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.



İşte 25 yaşındaki futbolcunun yaptığı paylaşım;



"Kardeşlerimin ve antrenörlerimin dün gece Libya havaalanında karşılaştığı haksız muamele beni hayal kırıklığına uğrattı. Bunun gibi eylemler spor ruhuna aykırıdır. Desteğim ekibimle birlikte ve bu engellere rağmen güçlü kalacaklarını biliyorum. Takım arkadaşlarım ve yetkililerim hala Libya'daki havaalanında mahsur kaldığı için CAF ve diğer futbol organlarını müdahale etmeye çağırıyorum. Bu gereksiz ve insanlık dışı. Birlikte duruyoruz, her zamankinden daha güçlü."





Öte yandan Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen de Instagram hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.İşte 25 yaşındaki futbolcunun yaptığı paylaşım;