Osayi-Samuel, Libya'da mahsur kaldı!

Fenerbahçe'nin Nijeryalı furbolcusu Bright-Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın Libya Havalimanı'nda 15 saattir mahsur kaldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Osayi-Samuel, Libya'da mahsur kaldı!
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14 Ekim 2024 10:36
Son güncelleme 14 Ekim 2024 12:09
Fenerbahçe'nin Nijeryalı furbolcusu Bright-Osayi Samuel, Snapchat hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 

Yaptığı paylaşımda Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın Libya Havalimanı'nda 15 saattir mahsur kaldığını açıkladı.

İşte 26 yaşındaki futbolcunun yaptığı paylaşım;

 "15 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım..."   VICTOR OSIMHEN'DEN DESTEK GELDİ

Öte yandan Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen de Instagram hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

İşte 25 yaşındaki futbolcunun yaptığı paylaşım; 

"Kardeşlerimin ve antrenörlerimin dün gece Libya havaalanında karşılaştığı haksız muamele beni hayal kırıklığına uğrattı. Bunun gibi eylemler spor ruhuna aykırıdır. Desteğim ekibimle birlikte ve bu engellere rağmen güçlü kalacaklarını biliyorum. Takım arkadaşlarım ve yetkililerim hala Libya'daki havaalanında mahsur kaldığı için CAF ve diğer futbol organlarını müdahale etmeye çağırıyorum. Bu gereksiz ve insanlık dışı. Birlikte duruyoruz, her zamankinden daha güçlü."



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