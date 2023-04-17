Osayi Samuel'in sarı kart üzüntüsü

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen ve Başakşehir maçında forma giyemeyecek olan Bright Osayi-Samuel, takımını yalnız bırakacağı için üzgün olduğunu dile getirdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Osayi Samuel'in sarı kart üzüntüsü
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17 Nisan 2023 10:34
Bright Osayi-Samuel
Bright Osayi-Samuel
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Ankaragücü maçının uzatma dakikalarında hakem Atilla Karaoğlan'dan sarı kart gördü.

Sınırda olduğu için cezalı duruma düşen futbolcu, Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Osayi, "Takımımı yalnız bırakmak istemezdim. Benim için bir talihsizlik oldu. Üzgünüm" diye konuştu. 

Osayi bu sezon 31 maçta 1968 dakika oynadı. 

 
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