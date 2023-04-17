Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Ankaragücü maçının uzatma dakikalarında hakem Atilla Karaoğlan'dan sarı kart gördü.
Sınırda olduğu için cezalı duruma düşen futbolcu, Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Osayi, "Takımımı yalnız bırakmak istemezdim. Benim için bir talihsizlik oldu. Üzgünüm" diye konuştu.
Osayi bu sezon 31 maçta 1968 dakika oynadı.
Sınırda olduğu için cezalı duruma düşen futbolcu, Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Osayi, "Takımımı yalnız bırakmak istemezdim. Benim için bir talihsizlik oldu. Üzgünüm" diye konuştu.
Osayi bu sezon 31 maçta 1968 dakika oynadı.