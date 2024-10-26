Osayi Samuel'in menajerinden Galatasaray açıklaması!

Fenerbahçe'de, Manchester United maçı sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor. Çalkantılı bir süreç geçiren ve şu ana kadar istediği sonuçları alamayan sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe ile kontratı sezon sonunda bitecek o yıldız için menajerinden çarpıcı bir açıklama geldi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi Samuel konusunda kriz yaşayan Fenerbahçe'de problemler büyüyor.
Nijeryalı yıldız Manchester United maçının ardından basın mensuplarının, "Fenerbahçe'de kalacak mısın?" sorusuna, "Bana bağlı değil" yanıtını vererek sıkıntıları gözler önüne sermişti.
İNDİRİM MÜMKÜN DEĞİL
Son gelen iddialara göre Osayi Samuel'in menajeri Steven Beck, Fenerbahçe yönetimini iyice köşeye sıkıştırmış durumda. Yıllık 2.5 milyon Euro'luk maaş talebiyle tepki çeken Beck'in sportif direktör Mario Branco ile yapılan son görüşmede, "Galatasaray'dan teklif aldık. Bize 2.5 milyon Euro önerdiler. Bu nedenle isteğimizde indirim yapamayız" dediği belirlendi.
A Spor'un haberine göre, sezon başında Michy Batshuayi'yi Galatasaray'a kaptıran Sarı-Lacivertliler'in Osayi konusunda da aynı senaryoyu yaşamak istemediği ve bu nedenle yapılan teklifin yukarıya çekileceği ifade edildi.
ORTALIĞI MI KIZIŞTIRIYOR?
Öte yandan Galatasaray cephesi çok net bir dille Osayi Samuel konusunda bir girişimlerinin olmadığını belirtiyor. Bazı kaynaklar da yıldız futbolcunun menajerinin istediğini sözleşmeyi almak için "ezeli rakip" kozunu oynadığını dile getiriyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi bu konuda işini şansa bırakmak istemiyor.
Şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 97 maçta forma giyen Osayi Samuel 3 karşılaşmaya daha çıkarsa dalya diyecek.
PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe yönetimi Osayi Samuel'i yeni sözleşme konusunda ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak arada 1 milyon Euro fark bulunuyor.
Fenerbahçe ile kontratı sezon sonunda bitecek o yıldız için menajerinden çarpıcı bir açıklama geldi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi Samuel konusunda kriz yaşayan Fenerbahçe'de problemler büyüyor.
Nijeryalı yıldız Manchester United maçının ardından basın mensuplarının, "Fenerbahçe'de kalacak mısın?" sorusuna, "Bana bağlı değil" yanıtını vererek sıkıntıları gözler önüne sermişti.
İNDİRİM MÜMKÜN DEĞİL
Son gelen iddialara göre Osayi Samuel'in menajeri Steven Beck, Fenerbahçe yönetimini iyice köşeye sıkıştırmış durumda. Yıllık 2.5 milyon Euro'luk maaş talebiyle tepki çeken Beck'in sportif direktör Mario Branco ile yapılan son görüşmede, "Galatasaray'dan teklif aldık. Bize 2.5 milyon Euro önerdiler. Bu nedenle isteğimizde indirim yapamayız" dediği belirlendi.
A Spor'un haberine göre, sezon başında Michy Batshuayi'yi Galatasaray'a kaptıran Sarı-Lacivertliler'in Osayi konusunda da aynı senaryoyu yaşamak istemediği ve bu nedenle yapılan teklifin yukarıya çekileceği ifade edildi.
ORTALIĞI MI KIZIŞTIRIYOR?
Öte yandan Galatasaray cephesi çok net bir dille Osayi Samuel konusunda bir girişimlerinin olmadığını belirtiyor. Bazı kaynaklar da yıldız futbolcunun menajerinin istediğini sözleşmeyi almak için "ezeli rakip" kozunu oynadığını dile getiriyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi bu konuda işini şansa bırakmak istemiyor.
Şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 97 maçta forma giyen Osayi Samuel 3 karşılaşmaya daha çıkarsa dalya diyecek.
PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe yönetimi Osayi Samuel'i yeni sözleşme konusunda ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak arada 1 milyon Euro fark bulunuyor.