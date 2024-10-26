Osayi Samuel'in menajerinden Galatasaray açıklaması!

Fenerbahçe'de, Manchester United maçı sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor. Çalkantılı bir süreç geçiren ve şu ana kadar istediği sonuçları alamayan sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.Fenerbahçe ile kontratı sezon sonunda bitecek o yıldız için menajerinden çarpıcı bir açıklama geldi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi Samuel konusunda kriz yaşayan Fenerbahçe'de problemler büyüyor.Nijeryalı yıldız Manchester United maçının ardından basın mensuplarının,sorusuna,yanıtını vererek sıkıntıları gözler önüne sermişti.Son gelen iddialara göre Osayi Samuel'in menajeri Steven Beck, Fenerbahçe yönetimini iyice köşeye sıkıştırmış durumda. Yıllık 2.5 milyon Euro'luk maaş talebiyle tepki çeken Beck'in sportif direktör Mario Branco ile yapılan son görüşmede,dediği belirlendi.A Spor'un haberine göre, sezon başında Michy Batshuayi'yi Galatasaray'a kaptıran Sarı-Lacivertliler'in Osayi konusunda da aynı senaryoyu yaşamak istemediği ve bu nedenle yapılan teklifin yukarıya çekileceği ifade edildi.Öte yandan Galatasaray cephesi çok net bir dille Osayi Samuel konusunda bir girişimlerinin olmadığını belirtiyor. Bazı kaynaklar da yıldız futbolcunun menajerinin istediğini sözleşmeyi almak içinkozunu oynadığını dile getiriyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi bu konuda işini şansa bırakmak istemiyor.Şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 97 maçta forma giyen Osayi Samuel 3 karşılaşmaya daha çıkarsa dalya diyecek.Fenerbahçe yönetimi Osayi Samuel'i yeni sözleşme konusunda ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak arada 1 milyon Euro fark bulunuyor.