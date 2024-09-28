Osayi Samuel ilk 11'e dönüyor!

Fenerbahçe'de Bright Osayi Samuel'in, Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

, Fotoğraf; AA
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Osayi Samuel ilk 11'e dönüyor!
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28 Eylül 2024 12:25
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun, Bright Osayi Samuel planı ortaya çıktı.

Union Saint-Gilloise ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Bright Osayi Samuel, maçın ardından soyunma odasında takım arkadaşları ve Jose Mourinho'dan özür diledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sakatlığını tamamen atlatan Nijeryalı futbolcuyu, ligde Antalyaspor ile oynanacak maçta ilk 11'de kullanmayı planlıyor.

Osayi Samuel, Union Saint-Gilloise maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle gelecek haftaki Twente mücadelesinde ise forma giyemeyecek.

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