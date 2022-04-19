Fenerbahçe'nin ligdeki yükselişi sürerken, performansı artan oyuncularla ilgili transfer dedikodularının da ardı arkası kesilmiyor. Kim Min-Jae, Crespo, Arda Güler ve Szalai gibi isimler için ünlü takımların scoutları Kadıköy yollarını aşındırırken, Bright Osayi- Samuel de yükselen formuyla radara girdi.Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon devre arasında Queens Park Rangers takımından transfer olan kanat oyuncusu, ülkesinde dikkat çekmeye başladı. İngiliz futbolcunun son Göztepe maçında da Premier Lig ekipleri adına çalışan scoutlar tarafından izlendiği öğrenildi.Osayi-Samuel'in özellikle sağ bekte artan performansı oyuncunun piyasasını oluşturdu. Atletik özellikleri ile öne çıkan 24 yaşındaki futbolcu, devamlılığıyla da tam not aldı. Takip altında olmasına rağmen Fenerbahçe'ye henüz oyuncuyla ilgili bir teklif gelmedi. Ancak başka isimler beklenirken sürpriz şekilde Bright sarı-lacivertlilerden ilk satılacak isim olabilir.Pereira döneminde kanat beke dönüştürülen oyuncu, İsmail Kartal döneminde çoğunlukla sağ bekte kullanıldı. İngiliz kanat oyuncusu, 13 maçlık İsmail Kartal döneminde, ligdeki maçların tamamında 11 oynayan tek isim olma özelliği taşıyor.Osayi, sağ bekte oynaması ile ilgili olarak, "Benim için de değişik bir tecrübe. Bu mevki üzerine çalışırsam gelecekte devam edeceğim görevim olabilir" yorumunu yapmıştı.Bu sezon 40 resmi maçta 3130 dakika Fenerbahçe forması giyen Osayi, 2 gol-5 asistle takıma katkı verdi. 1 gol-3 asist 28 kez oynadığı Süper Lig'de, 1 gol-1 asist Türkiye Kupası'nda, 1 asist de Konferans Ligi'nde geldi. 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek.