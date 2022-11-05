Osayi Samuel için Ada'dan gözlemci

Osayi Samuel, Fenerbahçe'deki artan performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.



Özellikle sağ beke geçtikten sonra grafiği sürekli yükselen 24 yaşındaki futbolcu transferin gözdesi konumuna geldi. Son olarak bir Premier Lig ekiplerinden Leeds United'ın Nijeryalı oyuncunun transferi için İstanbul'a gelme kararı aldığı öne sürüldü.



MİLLİ TAKIM'DAN DAVET ALDI



Fenerbahçe'nin yıldızı, bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sağ bek ve sağ kanat beki olarak müthiş bir futbol sergileyen Osayi-Samuel'e Nijerya Milli Takımı'ndan davet geldi. 24 yaşındaki oyuncu Nijerya doğumlu olsa da İngiltere vatandaşlığı da var. Alt yaş kategorileri de dahil hiçbir ülkenin formasını giymeyen Samuel henüz kararını vermedi.



6-8 MİLYON EURO BEKLENİYOR



Sarı-lacivertlilerle 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olan Osayi Samuel'in güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe yönetiminin Nijeryalı futbolcudan 6-8 milyon Euro arasında bir gelir beklentisi olduğu ifade ediliyor.



