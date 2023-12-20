Osayi-Samuel: "Herkesi yenebiliriz"

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, Kayserispor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

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Osayi-Samuel: 'Herkesi yenebiliriz'
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20 Aralık 2023 21:06
Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, Kayserispor galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı.

Osayi yaptığı açıklamada, "Zor bir maçtı. Zor bir takıma karşı oynayacaktık. İyi bir takıma karşı oynayacaktık. Düşündüğümüz gibi oldu. İyi savaşmamız gerekiyordu, bunu da gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bizim için en önemli şey olan galibiyeti elde ettik." dedi.

Ayrıca, "Tabii ki büyük bir derbi. Bu derbinin önemimi biliyoruz. Onlar da bizi yenmek isteyeceklerdir. Ama bizler de kendimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Takım olarak şu anda sahip olduğumuz öz güvenle herkesi yenebileceğimizi düşünüyoruz. O maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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