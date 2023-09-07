Osayi-Samuel hayalini erteledi

Fenerbahçe'de adı dönem dönem Premier Lig takımlarıyla anılan Bright Osayi-Samuel bu hayalini erteleme kararı aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Osayi-Samuel hayalini erteledi
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07 Eylül 2023 11:44
Bright Osayi-Samuel, transfer döneminin başında Nijerya basınına verdiği bir demeçte, "Hayalim Premier Lig'de oynamak. Bunu hiçbir zaman saklamadım" demişti.

Başarılı oyuncuya bu ligden Bournemouth ve Brentford talip oldu. Ancak gelen tekliflere rağmen transfer gerçekleşmedi.

ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

Nijerya medyasında çıkan son haberlerde, 25 yaşındaki sağ bekin hem Fenerbahçe'de şampiyon olmak hem de daha önce de çalıştığı İsmail Kartal ile bir sezon daha geçirmek için Premier Lig hayalini ertelediği belirtildi.

Geçen sezon sadece 1 asist yapan Osayi-Samuel, bu sezon daha 7 maçta 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı. 

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