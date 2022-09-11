Osayi-Samuel, formasını geri istiyor

Fenerbahçe'de sezona çok iyi başlayan isimlerden biri olan Bright Osayi-Samuel, yeni transfer Ezgjan Alioski'nin form tutmasıyla birlikte yedek kulübesine demir attı.



Jorge Jesus'un, sağ bekte kullandığı Samuel, üçlü savunmaya dönülmesinin ardından sağ kanat beki pozisyonunda formasını normalde solda oynayan Ferdi Kadıoğlu'na kaptırdı. Ferdi'nin yerini de Alioski aldı. Nijeryalı futbolcu idmanlarda kendisini kanıtlayıp, yeniden 11'e dönmeye çalışacak.



Bright Osayi-Samuel bu sezon 6'sı ilk toplam 9 resmi maça çıkan Osayi-Samuel, gol veya asist katkısı yapamadı.







