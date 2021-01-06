Osayi Samuel, Fenerbahçe'yi takibe aldı

Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında yer aldığı iddia edilen Bright Osayi-Samuel, sarı lacivertlilerin Instagram hesabını takibe aldı



Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Queens Park Rangers forması giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti.



Samuel'in her iki kanatta da oynayabiliyor olması, çalım yeteneği, ikili mücadelelerdeki fizik avantajı ve topu saklamadaki hünerleri nedeniyle teknik direktör Erol Bulut'tan onay aldığı bildirildi.



Takımıyla sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Bright Osayi-Samuel'in transferini devre arasında bitirmek isteyen Fenerbahçe yönetiminin, QPR ile görüşmeleri sürdürdüğü ifade ediliyor



Bu sezon Championship'te 20 maça çıkan Osayi-Samuel, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.



