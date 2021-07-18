Osayi Samuel, Fenerbahçe'ye alıştı

Fenerbahçe'de Osayi Samuel, adaptasyon dönemini atlattı. Geçtiğimiz yıl daha çok hamle oyuncusu olarak takıma katılan Nijerlı sağ açık, Vitor Pereira yönetimindeki Topuk Yaylası Kampı'nda adeta yeniden doğdu.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Osayi Samuel, Fenerbahçe'ye alıştı
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18 Temmuz 2021 14:12
Bright Osayi-Samuel
Bright Osayi-Samuel
Fenerbahçe
Geçtiğimiz sezonun ortasında, yarım sezonluk maaşı ödenerek, takıma dahil edilen, yönetim tarafından 2025 sezonu sonuna kadar Sarı-Lacivertli renklere bağlanan Osayi Samuel, adaptasyon dönemini atlattı.

Geçtiğimiz yıl daha çok hamle oyuncusu olarak takıma katılan Nijerlı sağ açık, Vitor Pereira yönetimindeki Topuk Yaylası Kampı'nda adeta yeniden doğdu. Antrenman hırsının yanı sıra ve Csikszereda ile oynanan hazırlık maçında süre aldığı yarı devrede, "Ben buradayım" mesajı verdi. 


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