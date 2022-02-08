Osayi-Samuel: "Eksik olan şey goldü"

Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel, Yukatel Kayserispor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Osayi-Samuel: 'Eksik olan şey goldü'
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08 Şubat 2022 22:57
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de Osayi-Samuel, karşılaşma sonrasında konuştu.

Galibiyet istediklerini ancak olmadığını söyleyen Osayi, "Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. İyi bir maç çıkardık aslında. Galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Önümüzde daha çok maç var. Söyleyebileceklerim sadece bunlar." dedi.

Eksik olan şeyin topun ağlarla buluşmaması olduğunu dile getiren Samuel, "Bugün pozisyonlar ürettik. Eksik olan tek şey topu ağlara atamadık. Özgüvenle alakalı çok fazla şey söyleyemeyeceğim. Söyleyeceklerim bunlardan ibaret." ifadelerini kullandı.

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