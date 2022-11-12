Osayi Samuel'e milli davet

Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'ndan davet aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Osayi Samuel'e milli davet
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11 Kasım 2022 20:29
Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi Samuel'e, Nijerya'dan milli davet geldi.

Hazırlık maçında Portekiz ile karşılaşacak Afrika temsilcisinde 24 yaşındaki futbolcu da kadroya dahil edildi.

"ONUR DUYUYORUM"

Nijerya Milli Takımı'na davet edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Bright Osayi-Samuel, "Nijerya Milli Takımı'na davet edildiğimi için onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Nijerya, Portekiz ile 17 Kasım'da karşı karşıya gelecek.

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