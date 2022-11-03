Osayi-Samuel'e milli davet

Fenerbahçe'nin yıldızı Bright Osayi-Samuel, bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Sağ bek ve sağ kanat beki olarak müthiş bir futbol sergileyen Bright Osayi-Samuel'e Nijerya Milli Takımı'ndan davet geldi.
24 yaşındaki oyuncu Nijerya doğumlu olsa da İngiltere vatandaşlığı da var. Alt yaş kategorileri de dahil hiçbir ülkenin formasını giymeyen Samuel henüz kararını vermedi.
Sağ bek ve sağ kanat beki olarak müthiş bir futbol sergileyen Bright Osayi-Samuel'e Nijerya Milli Takımı'ndan davet geldi.
24 yaşındaki oyuncu Nijerya doğumlu olsa da İngiltere vatandaşlığı da var. Alt yaş kategorileri de dahil hiçbir ülkenin formasını giymeyen Samuel henüz kararını vermedi.