Osayi-Samuel'e milli davet

Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Bright Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı'ndan davet aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Osayi-Samuel'e milli davet
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03 Kasım 2022 11:48
Fenerbahçe'nin yıldızı Bright Osayi-Samuel, bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sağ bek ve sağ kanat beki olarak müthiş bir futbol sergileyen Bright Osayi-Samuel'e Nijerya Milli Takımı'ndan davet geldi.

24 yaşındaki oyuncu Nijerya doğumlu olsa da İngiltere vatandaşlığı da var. Alt yaş kategorileri de dahil hiçbir ülkenin formasını giymeyen Samuel henüz kararını vermedi.
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