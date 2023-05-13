İngiliz ekibi Queens Park Rangers'tan transfer edilen Osayi-Samuel, Ada kulüplerinin takibinde.
Nijeryalı oyuncunun adı Bournemouth ile anılırken beklenen çıkışı yapamaması sonrasında İngilizler de frene bastı.
Fenerbahçe'de 2 yıl daha kontratı bulunan ancak sezon sonunda İngiltere'ye dönmek istediği öğrenilen 25 yaşındaki oyuncunun, performansı sonrası hayalleri de şimdilik durakladı.
Nijeryalı oyuncunun adı Bournemouth ile anılırken beklenen çıkışı yapamaması sonrasında İngilizler de frene bastı.
Fenerbahçe'de 2 yıl daha kontratı bulunan ancak sezon sonunda İngiltere'ye dönmek istediği öğrenilen 25 yaşındaki oyuncunun, performansı sonrası hayalleri de şimdilik durakladı.