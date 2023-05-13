Osayi Samuel'e İngiltere kapısı kapandı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Bright Osayi Samuel, gösterdiği performans ile İngiltere Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekse de son zamanlarda performans düşüklüğü yaşaması sebebiyle İngilizler de frene bastı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Osayi Samuel'e İngiltere kapısı kapandı!
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13 Mayıs 2023 13:46
Bright Osayi-Samuel
Bright Osayi-Samuel
Fenerbahçe
İngiliz ekibi Queens Park Rangers'tan transfer edilen Osayi-Samuel, Ada kulüplerinin takibinde.

Nijeryalı oyuncunun adı Bournemouth ile anılırken beklenen çıkışı yapamaması sonrasında İngilizler de frene bastı.

Fenerbahçe'de 2 yıl daha kontratı bulunan ancak sezon sonunda İngiltere'ye dönmek istediği öğrenilen 25 yaşındaki oyuncunun, performansı sonrası hayalleri de şimdilik durakladı. 

 
 

 

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