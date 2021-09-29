Osayi-Samuel'den Vitor Pereira itirafı

Hatayspor deplasmanında bireysel hatası nedeniyle takımının gol yediğini anımsatan Bright Osayi-Samuel, buna karşın Pereira'nın kendisine destek olduğunu söyledi.



Sarı-lacivertli takımın yıldız ismi Bright Osayi-Samuel, dün yaptığı Twitch yayınında teknik direktör Vitor Pereira'ya övgülerde bulundu. Hatayspor deplasmanında bireysel hatası nedeniyle takımının gol yediğini anımsatan Osayi-Samuel, buna karşın Pereira'nın kendisine destek olduğunu söyledi.



Genç futbolcu, "Vitor Pereira fantastik bir antrenör. Sadece saha içinde değil. Dün bir gole sebep oldum, maçtan sonra üzgün olacağımı biliyordu. Yanıma geldi ve 'Endişelenme, bir sonraki maça odaklan' dedi. O anda gerçekten çok mutlu etti beni" ifadelerini kullandı.



