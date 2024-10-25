Osayi-Samuel'den geleceği için flaş açıklama

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Bright Osayi-Samuel, geleceği için flaş bir açıklamada bulundu.
Manchester United maçının ardından takım otobüsüne doğru ilerleyen Osayi-Samuel, kendisine sorulan "Gelecek sezon Fenerbahçe'de olacak mısın?" sorusuna, "Bilmiyorum, bu bana bağlı değil." yanıtını verdi.
26 yaşındaki Nijeryalı sağ bekin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.
Osayi-Samuel, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 145 maçta 7 gol 14 asistlik performans gösterdi.
Manchester United maçının ardından takım otobüsüne doğru ilerleyen Osayi-Samuel, kendisine sorulan "Gelecek sezon Fenerbahçe'de olacak mısın?" sorusuna, "Bilmiyorum, bu bana bağlı değil." yanıtını verdi.
26 yaşındaki Nijeryalı sağ bekin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.
Osayi-Samuel, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 145 maçta 7 gol 14 asistlik performans gösterdi.