Osayi-Samuel'den geleceği için flaş açıklama

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Bright Osayi-Samuel, geleceği için flaş bir açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Osayi-Samuel'den geleceği için flaş açıklama
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25 Ekim 2024 00:52
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Bright Osayi-Samuel, geleceği için flaş bir açıklamada bulundu.

Manchester United maçının ardından takım otobüsüne doğru ilerleyen Osayi-Samuel, kendisine sorulan "Gelecek sezon Fenerbahçe'de olacak mısın?" sorusuna, "Bilmiyorum, bu bana bağlı değil." yanıtını verdi.

26 yaşındaki Nijeryalı sağ bekin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.

Osayi-Samuel, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 145 maçta 7 gol 14 asistlik performans gösterdi.

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