Fenerbahçe'de Spartak Trnava karşılaşmasında aldığı darbelere rağmen oyunda kalan Bright Osayi-Samuel'den iyi haberler geldi.
Karşılaşmanın ardından sağlık ekibinin kontrollere soktuğu Nijeryalı futbolcunun, Kayserispor maçında forma giymesine engel olabilecek bir durumun olmadığı tespit edildi.
Bu arada Kanarya'da Samet Akaydin, cezalı olduğu için Kayseri'de olamayacak.
Karşılaşmanın ardından sağlık ekibinin kontrollere soktuğu Nijeryalı futbolcunun, Kayserispor maçında forma giymesine engel olabilecek bir durumun olmadığı tespit edildi.
Bu arada Kanarya'da Samet Akaydin, cezalı olduğu için Kayseri'de olamayacak.