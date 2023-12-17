Osayi-Samuel'den Fenerbahçe'ye iyi haber

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Spartak Trnava maçında aldığı darbelere rağmen oyunda kalan Bright Osayi-Samuel'den haber var

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Osayi-Samuel'den Fenerbahçe'ye iyi haber
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17 Aralık 2023 13:44
Fenerbahçe'de Spartak Trnava karşılaşmasında aldığı darbelere rağmen oyunda kalan Bright Osayi-Samuel'den iyi haberler geldi.

Karşılaşmanın ardından sağlık ekibinin kontrollere soktuğu Nijeryalı futbolcunun, Kayserispor maçında forma giymesine engel olabilecek bir durumun olmadığı tespit edildi.

Bu arada Kanarya'da Samet Akaydin, cezalı olduğu için Kayseri'de olamayacak.  

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